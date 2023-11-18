Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" çıkışı

Son 21 yılda dış politikada, dünyanın birçok ülkesinin takdirini toplayan insani ve vicdani politikalar hayata geçirildi. Ve tüm bu çabaların sonucunda da uluslararası politikada öncü bir ülke konumuna erişildi. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda dış politikanın temel hedefi ise Türkiye eksenini inşa etmek.