Diploma yalanının ardından bu kez de ysk'ya başvuruda bulundular! Bu hamle Erdoğan'ın adaylığını engelleme girişimi mi? PKK ve FETÖ'cülere neden tepkisizler? Bu sıcak gündemi canlı yayın konuğumuz Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile değerlendirdik.