Erdoğan’dan Rum liderin ’görüşelim’ talebine yanıt: KKTC’ye gel görüşelim

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Erdoğan'ı sık sık takip ettiği ortaya çıkan Rum lider, Fransa Cumhurbaşkanı Macron aracılığıyla Erdoğan ile yüz yüze fırsatı bulup, 'görüşme' talebinde bulundu. Anastasiadis'in bu talebine Başkan Erdoğan, "KKTC'ye gel görüşelim" diyerek yanıt verdi. Gelişmelere ilişkin detayları, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.