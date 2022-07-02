02 Temmuz 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erdoğan'dan Rum liderin 'görüşelim' talebine yanıt: KKTC'ye gel görüşelim
Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Erdoğan'ı sık sık takip ettiği ortaya çıkan Rum lider, Fransa Cumhurbaşkanı Macron aracılığıyla Erdoğan ile yüz yüze fırsatı bulup, 'görüşme' talebinde bulundu. Anastasiadis'in bu talebine Başkan Erdoğan, "KKTC'ye gel görüşelim" diyerek yanıt verdi. Gelişmelere ilişkin detayları, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.