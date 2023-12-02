02 Aralık 2023, Cumartesi
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Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki
Başkan Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısındaki İsrail ve Netanyahu'ya yönelik sözlerii İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatsız etti. Ve Netanayahu Başkan Erdoğan'a çeşitli iftiralarda bulundu. Peki, Netanyahu'nun sözlerini ciddiye alan olur mu, Dünyada Netanyahu'ya hak veren kitle bulmak mümkün mü?