21 Kasım 2023, Salı
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Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Cezayir'e gidecek. Ziyaret çerçevesinde Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya gelecek. Toplantı gündeminde hangi konular olacak? Rüya Akkuş detayları aktardı.