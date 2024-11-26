Erdoğan’dan dindarlara hakaret uyarısı: 28 Şubat’ı hortlatmalarına göz yummayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Din şurası programında konuştu. Dijital medya ve televizyon programları üzerinden din ve dindar karşıtı propagandanın yaygınlaştığına dikkat çeken Erdoğan, "28 Şubat’ı hortlatmalarına göz yummayız" dedi, RTÜK’ü göreve çağırdı. Erdoğan, dini tartışmalara katılan hocaları da "din adamlığı ile şovmenlik aynı kisvede bulunmaz" diyerek uyardı.

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