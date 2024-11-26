26 Kasım 2024, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Erdoğan’dan dindarlara hakaret uyarısı: 28 Şubat’ı hortlatmalarına göz yummayı

Erdoğan’dan dindarlara hakaret uyarısı: 28 Şubat’ı hortlatmalarına göz yummayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.11.2024 20:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7. Din şurası programında konuştu. Dijital medya ve televizyon programları üzerinden din ve dindar karşıtı propagandanın yaygınlaştığına dikkat çeken Erdoğan, "28 Şubat’ı hortlatmalarına göz yummayız" dedi, RTÜK’ü göreve çağırdı. Erdoğan, dini tartışmalara katılan hocaları da "din adamlığı ile şovmenlik aynı kisvede bulunmaz" diyerek uyardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
a
Bahçeli, DEM İmralı ile görüşsün dedi!
Bahçeli, "DEM İmralı ile görüşsün" dedi!
Erdoğan’dan dindarlara hakaret uyarısı!
Erdoğan’dan dindarlara hakaret uyarısı!
SOLOTÜRK Çanakkale semalarında
SOLOTÜRK Çanakkale semalarında
Zap’ta teröre kilit vuruldu! Sırada hangi bölge var?
Zap'ta teröre kilit vuruldu! Sırada hangi bölge var?
Terörist cenazesine katılmayı normalleştirdi
Terörist cenazesine katılmayı normalleştirdi
İslam varsa Türkiye vardır
"İslam varsa Türkiye vardır"
Siyasetin hafızası TBMM Kütüphanesi!
Siyasetin hafızası TBMM Kütüphanesi!
FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
FETÖ’den aranan şahıs yakalandı
Türkiye zalimin karşısında
"Türkiye zalimin karşısında"
Yenidoğan Çetesi hesap veriyor
Yenidoğan Çetesi hesap veriyor
Bahçeli’den Ahmet Türk ile görüşme mesajı
Bahçeli'den Ahmet Türk ile görüşme mesajı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Daha Fazla Video Göster