26 Ekim 2024, Cumartesi
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Erdoğan'dan birlik ve beraberlik mesajı: İsrail’in bu oyununa gelinmemeli!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, İran’a saldıran İsrail’e tepki gösterdi, "İsrail’in oyununa gelinmemeli" dedi. Erdoğan, Hatay’dan birlik ve beraberlik mesajı da verdi.