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Erdoğan-Zelenski görüşmesi Ukranya'da nasıl yankılandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2022 10:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile üç saati aşkın görüştü. Görüşmenin ülkede nasıl yankılandığı A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev’den aktardı.
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