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Erdoğan YİK toplantısına başkanlık edecek! İşte başkent Ankara'nın gündemi | 11.08.2022

A Haber
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Giriş: 11.08.2022 09:18
Başkan Erdoğan 14.00'te DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Törenine katılacak. Erdoğan, 15.30'da Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına başkanlık edecek. Başkent Ankara'nın gündemini A Haber Ankara muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
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YİK toplantısına başkanlık edecek
YİK toplantısına başkanlık edecek
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