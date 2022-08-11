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Erdoğan YİK toplantısına başkanlık edecek! İşte başkent Ankara'nın gündemi | 11.08.2022
Başkan Erdoğan 14.00'te DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Törenine katılacak. Erdoğan, 15.30'da Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına başkanlık edecek. Başkent Ankara'nın gündemini A Haber Ankara muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.