29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor | Erdoğan: Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil

Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor | Erdoğan: Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2021 14:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider ortak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var." ifadelerini kullandı. Putin ise, "Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." dedi.
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor
Başkan Erdoğan Soçi’de
Başkan Erdoğan Soçi'de
Soçi’de kritik zirve
Soçi'de kritik zirve
MİT’ten PKK’ya ağır bir darbe daha
MİT'ten PKK'ya ağır bir darbe daha
İBB yönetiminin hedefinde taksiciler var!
İBB yönetiminin hedefinde taksiciler var!
Yakaladıkları mültecilerin kafalarına çekiçle vurup denize attılar
Yakaladıkları mültecilerin kafalarına çekiçle vurup denize attılar
Soçi’de Erdoğan - Putin görüşmesi
Soçi'de Erdoğan - Putin görüşmesi
İstanbul’da bitmeyen kriz! Halk ulaşım kartı bulamıyor
İstanbul'da bitmeyen kriz! Halk ulaşım kartı bulamıyor
FETÖ’cüler FETÖ’cüleri dolandırdı
FETÖ'cüler FETÖ'cüleri dolandırdı
PKK’ya Eren-13 Operasyonu! 2 terörist öldürüldü
PKK'ya Eren-13 Operasyonu! 2 terörist öldürüldü
Ankara’da DEAŞ operasyonu operasyonu!
Ankara'da DEAŞ operasyonu operasyonu!
Bakan Koca: Okullar asla kapanmayacak
Bakan Koca: Okullar asla kapanmayacak
Daha Fazla Video Göster