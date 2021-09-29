Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşmelerini sürdürüyor | Erdoğan: İlişkilere çok daha güçlenerek devam etmemizde fayda var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki kritik zirvesi başladı. Görüşmenin ana gündemi ise Suriye’deki gelişmeler. Ayrıntıları, ziyareti takip eden Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay ve A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.