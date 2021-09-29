29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşmelerini sürdürüyor | Erdoğan: İlişkilere çok daha güçlenerek devam etmemizde fayda var

Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşmelerini sürdürüyor | Erdoğan: İlişkilere çok daha güçlenerek devam etmemizde fayda var

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2021 14:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki kritik zirvesi başladı. Görüşmenin ana gündemi ise Suriye’deki gelişmeler. Ayrıntıları, ziyareti takip eden Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay ve A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşmelerini sürdürüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşmelerini sürdürüyor
Hamas lideri A Haber’de
Hamas lideri A Haber'de
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor
Başkan Erdoğan Soçi’de
Başkan Erdoğan Soçi'de
Soçi’de kritik zirve
Soçi'de kritik zirve
MİT’ten PKK’ya ağır bir darbe daha
MİT'ten PKK'ya ağır bir darbe daha
İBB yönetiminin hedefinde taksiciler var!
İBB yönetiminin hedefinde taksiciler var!
Yakaladıkları mültecilerin kafalarına çekiçle vurup denize attılar
Yakaladıkları mültecilerin kafalarına çekiçle vurup denize attılar
Soçi’de Erdoğan - Putin görüşmesi
Soçi'de Erdoğan - Putin görüşmesi
İstanbul’da bitmeyen kriz! Halk ulaşım kartı bulamıyor
İstanbul'da bitmeyen kriz! Halk ulaşım kartı bulamıyor
FETÖ’cüler FETÖ’cüleri dolandırdı
FETÖ'cüler FETÖ'cüleri dolandırdı
PKK’ya Eren-13 Operasyonu! 2 terörist öldürüldü
PKK'ya Eren-13 Operasyonu! 2 terörist öldürüldü
Daha Fazla Video Göster