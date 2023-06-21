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Erdoğan ve Bahçeli ne görüştü? 45 dakikalık zirvede neler konuşuldu?

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 15:08
Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Kritik zirve Devlet Bahçeli’nin evinde gerçekleşti ve 45 dakika sürdü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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