Erdoğan: Üniversitelerimizin tamamının KYK'ye ait yurtlarını depremzedelerin barınması için kullanacağız

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da Kayapınar Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaret etti. Başkan Erdoğan ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Can kaybı 21 bin 43'e ulaşmıştır. 80 bin 97 insanımız da yaralı olarak kurtarılmıştır" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler" dedi