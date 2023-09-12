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Erdoğan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki sempozyuma katıldı

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Giriş: 12.09.2023 16:34
Hindistan'da düzenlenen G-20 zirvesinin ardından Türkiye’ye dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilecek "1982 yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"na katılacak. A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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