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Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıtladı

Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıtladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 15:41
Güncelleme:09.10.2024 15:41
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kendisine sorulan bir soruya "Rüya cevap versin" diyerek konuyu A Haber muhabiri Rüya Akkuş'a yönlendirdi. Akkuş'un verdiği yanıt sonrası Erdoğan, "Rüya cevabı verdi." dedi.
Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıtladı
Erdoğan sordu A Haber muhabiri Rüya Akkuş yanıtladı
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