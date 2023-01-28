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Erdoğan siyaset ve müziği buluşturuyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 17:08
Güncelleme:28.01.2023 17:09
Başkan Erdoğan, gittiği şehirlerde usta isimlerin şarkılarıyla karşılanıyor. Vatandaşlar Erdoğan’a sevgisini sembol şarkılarla gösteriyor.
Erdoğan siyaset ve müziği buluşturuyor
Erdoğan siyaset ve müziği buluşturuyor
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