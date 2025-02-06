Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde depremin vurduğu kentlerde anma törenleri düzendi. Adıyaman'da düzenlenen törene katılan başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat'ın acısını ilk günkü gibi hissediyoruz." dedi. Bölgeye 2.6 trilyon liraya aşan yatırım yapıldığını söyleyen Erdoğan, "şehirleri yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yıl sonuna kadar evine girmeyen bir vatandaş dahi kalmayacak." diye konuştu.

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