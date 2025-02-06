06 Şubat 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz
Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz

Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2025 20:23
6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde depremin vurduğu kentlerde anma törenleri düzendi. Adıyaman'da düzenlenen törene katılan başkan Recep Tayyip Erdoğan, "6 Şubat'ın acısını ilk günkü gibi hissediyoruz." dedi. Bölgeye 2.6 trilyon liraya aşan yatırım yapıldığını söyleyen Erdoğan, "şehirleri yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yıl sonuna kadar evine girmeyen bir vatandaş dahi kalmayacak." diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz
Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz
Erdoğan: Şehirlerimizi ayağa kaldırıyoruz
Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti
Başkan Erdoğan yeni iş yerlerine kavuşan esnafları ziyaret etti
Deprem şehitleri Malatya’da da unutulmadı!
Deprem şehitleri Malatya'da da unutulmadı!
Başkan Erdoğan 6 Şubat Depremleri Anma Programında!
Başkan Erdoğan "6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda!
Yapımı biten deprem konutları teslim töreni gerçekleştirildi
Yapımı biten deprem konutları teslim töreni gerçekleştirildi
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki
Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki
Adıyaman’da neler yapıldı?
Adıyaman’da neler yapıldı?
Başkan Erdoğan rakamları tek tek paylaştı
Başkan Erdoğan rakamları tek tek paylaştı
Devleti inşa ve ihya ile gösterdik
"Devleti inşa ve ihya ile gösterdik"
Evine girmeyen depremzede kalmayacak
"Evine girmeyen depremzede kalmayacak"
6 Şubat’ın acısı hiç dinmeyecek
"6 Şubat’ın acısı hiç dinmeyecek"
Tarifsiz acıdan asırlık birlikteliğe
Tarifsiz acıdan asırlık birlikteliğe
Daha Fazla Video Göster