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Erdoğan-Reisi buluşmasında ilk görüntü! İşte o anlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 15:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kulliye’de İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi konuk ediyor. 10 anlaşmasının imzalanacağı toplantı öncesi ikili görüşmelerden ilk görüntüler geldi.
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