29 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi | İki liderin önemli gündem başlıkları arasında İdlib de vardı

Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi | İki liderin önemli gündem başlıkları arasında İdlib de vardı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2021 17:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider ortak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var." ifadelerini kullandı. Putin ise, "Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." dedi. Öte yandan Soçi'de kritik zirve sona erdi. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme 2 saat 45 dakika sürdü..
Türk jetleri İtalya üzerinde uçtu
Türk jetleri İtalya üzerinde uçtu
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
TBMM yeni yasama yılına başlıyor
Rusya’da kritik zirvenin şifreleri
Rusya’da kritik zirvenin şifreleri
Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor
Marka ve gramaj aynı, fiyatlar farklı | A Haber marketlerdeki fiyatları karşılaştırıyor
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor
Esad rejimi sivilleri hedef alıyor
CHP’li Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor
CHP'li Tanju Özcan ırkçı söylemlerine devam ediyor
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşmelerini sürdürüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşmelerini sürdürüyor
Hamas lideri A Haber’de
Hamas lideri A Haber'de
Erdoğan ve Putin Soçi’de görüşüyor
Erdoğan ve Putin Soçi'de görüşüyor
Başkan Erdoğan Soçi’de
Başkan Erdoğan Soçi'de
Soçi’de kritik zirve
Soçi'de kritik zirve
Daha Fazla Video Göster