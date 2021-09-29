Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi | İki liderin önemli gündem başlıkları arasında İdlib de vardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider ortak açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var." ifadelerini kullandı. Putin ise, "Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." dedi. Öte yandan Soçi'de kritik zirve sona erdi. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme 2 saat 45 dakika sürdü..