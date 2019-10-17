17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
17.10.2019

Erdoğan Putin görüşmesinin tarihi belli oldu |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği tarih belli oldu. Erdoğan, Putin'in daveti üzerine 22 Ekim'de Soçi'ye gidiyor. Günü birlik ziyarette ana gündem, Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'deki son gelişmeler olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Başkan Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Suriye'den 980'i aşkın havan atıldı
"Suriye'den 980'i aşkın havan atıldı"
Akar’dan kimyasal silah propagandasına yanıt
Akar’dan kimyasal silah propagandasına yanıt
YPG sivillere böyle saldırdı!
YPG sivillere böyle saldırdı!
Tel Abyadlıların terörden kurtarılan ilçelerine dönüşü sürüyor
Tel Abyadlıların terörden kurtarılan ilçelerine dönüşü sürüyor
YPG'yi tam isabet vuran Mehmetçik'in sevinci
YPG'yi tam isabet vuran Mehmetçik'in sevinci
Eğitime Barış Pınarı Harekatı tedbiri
Eğitime Barış Pınarı Harekatı tedbiri
Acı haberi alan Semih Yalçın olay yerine gitti
Acı haberi alan Semih Yalçın olay yerine gitti
Resulayn'da sıcak çatışma görüntüleri!
Resulayn'da sıcak çatışma görüntüleri!
Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
Trump ABC'nin yalan haberini dünyaya duyurdu
Trump ABC'nin yalan haberini dünyaya duyurdu
Bakan Albayrak'tan 'Barış Pınarı' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan 'Barış Pınarı' paylaşımı
Daha Fazla Video Göster