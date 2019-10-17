Erdoğan Putin görüşmesinin tarihi belli oldu |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği tarih belli oldu. Erdoğan, Putin'in daveti üzerine 22 Ekim'de Soçi'ye gidiyor. Günü birlik ziyarette ana gündem, Barış Pınarı Harekatı ve Suriye'deki son gelişmeler olacak.