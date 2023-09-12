Erdoğan-Putin görüşmesi ne zaman? Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Gündemde ise tahıl koridorunun geleceği ve bölgesel konular var. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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