12 Eylül 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Erdoğan-Putin görüşmesi ne zaman? Başkan Erdoğan, Putin ile telefonda görüşeceğini açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 liderler zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Gündemde ise tahıl koridorunun geleceği ve bölgesel konular var. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.