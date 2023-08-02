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Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

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Giriş: 02.08.2023 13:12
Rusya'nın Tahıl Koridoru Antlaşması'nı durdurma kararı sonrası gözler bugün Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı görüşmeye çevrildi. Masada antlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi ve Ukrayna ile devam eden savaş ele alınacak. Kremlin yapılan açıklama ile görüşmenin başladığını duyurdu. İki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı.
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