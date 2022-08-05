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Erdoğan - Putin görüşmesi başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2022 15:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." mesajını verdi. Putin ise Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile tahıl koridoru ve Suriye'deki gelişmeleri ele alacak. İHA ve SİHA'ların da masada olması beklenirken, görüşmeden vize sürprizi çıkabileceği değerlendiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Kritik görüşme hakkında açıklama yapan Kremlin, "Bugünkü görüşmede Suriye konusu ele alınacak, Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate alıyoruz." ifadelerine yer verdi..
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