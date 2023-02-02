02 Şubat 2023, Perşembe
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Erdoğan neden Batı'nın hedefinde? Rus basınından Başkan Erdoğan'a yönelik dikkat çeken analiz
Rusya'da son günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınlar hakkında yazılar kaleme alındı. Rus gazeteci Kornilov, "Batı'lı ülkeler, Türkiye'deki seçim sürecine müdahale etmeye çalışıyor, Batı, Erdoğan'ı devirmek istiyor" açıklamasında bulundu. Konuya ilişkin detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.