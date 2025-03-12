12 Mart 2025, Çarşamba
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Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapan Erdoğan, “Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye’nin güvenliği ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun kazananı ise Suriyeli kardeşlerimiz olacaktır” dedi.