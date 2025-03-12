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Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı

Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 01:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine vurgu yapan Erdoğan, “Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye’nin güvenliği ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun kazananı ise Suriyeli kardeşlerimiz olacaktır” dedi.
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Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı
Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı
Erdoğan: Mutabakat eksiksiz uygulanmalı
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