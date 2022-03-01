01 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Erdoğan-Lukaşenko görüşmesinde Rusyanın askeri müdahalesi değerlendirildi

Erdoğan-Lukaşenko görüşmesinde Rusyanın askeri müdahalesi değerlendirildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2022 14:35
Rusya-Ukrayna savaşı Ankara’nın yakın takibinde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bugün de Kosova Cumhurbaşkanı Ankara'da olacak. Gelişmeler Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Erdoğan-Lukaşenko görüşmesi
Erdoğan-Lukaşenko görüşmesi
Bayraklarla zırhlı araca direniş!
Bayraklarla zırhlı araca direniş!
Kiev’de sabotajcılar böyle yakalandı
Kiev’de sabotajcılar böyle yakalandı
Harkov’da Rus askerleri esir alındı!
Harkov’da Rus askerleri esir alındı!
TBMM’de Ukrayna oturum!
TBMM’de Ukrayna oturum!
İşte Rus helikopterlerinin düşme anı!
İşte Rus helikopterlerinin düşme anı!
8 madde saydı: Böyle savaş görmedim
8 madde saydı: Böyle savaş görmedim
Hulusi Akar: Montrö’nün maddelerini uygulayacağız
Hulusi Akar: Montrö'nün maddelerini uygulayacağız
Harkov neden önemli?
Harkov neden önemli?
Türk gemisi mahsur kaldı!
Türk gemisi mahsur kaldı!
Rus ordusu ne durumda?
Rus ordusu ne durumda?
Bucha’daki Türk vatandaşı A Haber’de
Bucha’daki Türk vatandaşı A Haber'de
Daha Fazla Video Göster