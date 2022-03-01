01 Mart 2022, Salı
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Erdoğan-Lukaşenko görüşmesinde Rusyanın askeri müdahalesi değerlendirildi
Rusya-Ukrayna savaşı Ankara’nın yakın takibinde. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Bugün de Kosova Cumhurbaşkanı Ankara'da olacak. Gelişmeler Ankara'dan A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.