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Erdoğan, Leyen ile 2 saat 40 dakika görüştü: Suriye’de PKK ve DEAŞ’a yer yok!

Erdoğan, Leyen ile 2 saat 40 dakika görüştü: Suriye'de PKK ve DEAŞ'a yer yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.12.2024 23:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'i ağırladı. Basın toplantısında "uluslararası toplum, Suriye halkı 13 yıl boyunca katliama uğrarken yeterli desteği vermedi" diyen Erdoğan "Suriye'nin inşa ve imar çabalarına destek olarak bunu telafi etmek mümkündür." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Suriye'nin de yeniden bir terör yuvası olmasına müsaade edilmeyeceğini söyleyerek "PKK ve DEAŞ’a yer yok" dedi.
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Erdoğan, Leyen ile 2 saat 40 dakika görüştü: Suriye’de PKK ve DEAŞ’a yer yok!
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