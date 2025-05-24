25 Mayıs 2025, Pazar
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Erdoğan ile tarih yeniden yazılıyor!
47 yıl sonra PKK'nın silah bırakması… 61 yıl sonra Suriye’de Baas rejiminin çöküşü… 30 yıl sonra Karabağ’ın özgürlüğü… Hepsinin başrolünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan var. Yıllar sonra gerçekleşen bu devrim niteliğindeki gelişmelerin perde arkasında, Erdoğan döneminin etkisi dikkat çekiyor. Tarihi dönüm noktalarının yer aldığı Editörün Notu, şimdi ekranlarınızda!