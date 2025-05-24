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Erdoğan ile tarih yeniden yazılıyor!

Erdoğan ile tarih yeniden yazılıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 23:55
47 yıl sonra PKK'nın silah bırakması… 61 yıl sonra Suriye’de Baas rejiminin çöküşü… 30 yıl sonra Karabağ’ın özgürlüğü… Hepsinin başrolünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan var. Yıllar sonra gerçekleşen bu devrim niteliğindeki gelişmelerin perde arkasında, Erdoğan döneminin etkisi dikkat çekiyor. Tarihi dönüm noktalarının yer aldığı Editörün Notu, şimdi ekranlarınızda!
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Erdoğan ile tarih yeniden yazılıyor!
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