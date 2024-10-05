06 Ekim 2024, Pazar
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Erdoğan: Gazze’nin direnişini kıramadılar
Başkan Erdoğan, İstanbul’da AK Parti Türkiye Buluşmaları Programı'nda konuştu, İsrail’in dünyanın gözü önünde Gazze’de 50 bine yakın insanı katlettiğini söyledi. Hamas'ın Gazze’de 364 gündür Siyonist işgalcilere karşı kahramanca direndiğini vurgulayan Erdoğan, İslam dünyasına çağrıda bulundu, "İsrail’e karşı önlem almadığımız her gün kan deryası büyüyecek" dedi.