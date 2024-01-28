28 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Erdoğan Eskişehir adaylarını açıklayacak

Erdoğan Eskişehir adaylarını açıklayacak

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2024 09:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Eskişehir'de aday tanıtım toplantısına katılacak. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
Erdoğan Eskişehir adaylarını açıklayacak
Erdoğan Eskişehir adaylarını açıklayacak
Anne babalar aman dikkat! Büyük tehlike ellerinde
Anne babalar aman dikkat! Büyük tehlike ellerinde
ABD’de tarihi kaos! 25 eyalet ayaklandı...
ABD’de tarihi kaos! 25 eyalet ayaklandı...
Muharrem İnce CHP’yi canlı yayında topa tuttu!
Muharrem İnce CHP'yi canlı yayında topa tuttu!
TUSAŞ’tan ’Kaan’ açıklaması!
TUSAŞ'tan 'Kaan' açıklaması!
Başkan Erdoğan İzmir’de!
Başkan Erdoğan İzmir'de!
35 bin sağlık personeli alınacak!
35 bin sağlık personeli alınacak!
’’İstanbul’a Siztem Gerek’’
''İstanbul’a Siztem Gerek''
Erdoğan’dan atama müjdesi: 35 bin personel...
Erdoğan'dan atama müjdesi: 35 bin personel...
Rusya’dan NATO tatbikatına tepki!
Rusya'dan NATO tatbikatına tepki!
Kaan ne zaman uçacak?
Kaan ne zaman uçacak?
Yunanistan’a F- 35 Türkiye’ye F-16!
Yunanistan'a F- 35 Türkiye'ye F-16!
Daha Fazla Video Göster