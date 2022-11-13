14 Kasım 2022, Pazartesi
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Erdoğan Endonezya'ya gidiyor | Başkan Erdoğan Bali'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılacak. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ayrıntıları aktardı.