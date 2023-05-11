12 Mayıs 2023, Cuma
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Erdoğan düşmanlığı belgesel çektirdi! Kirli propaganda uzmanı BBC yine iş başında! FETÖ'ye yakın isimleri topladılar...
Türkiye için artık seçimlere saatler kalırken Batı medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandallarına devam ediyor. İngiliz basınından BBC Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal bir mini belgesel yayınlarken, 'Türkiye: Erdoğan İmparatorluğu' ismi verilen belgesele FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen isimler ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Belgesele konuk olan kişiler Başkan Erdoğan'a yönelik yalan ve iftiraları sürdürdü. İşte detaylar...