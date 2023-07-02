"Erdoğan Dış Politikada Balkanları unutmadı"

Karadağ'ın ilk Müslüman Başbakanı Dritan Abazovic, A Haber'e konuştu. Türkiye ve Karadağ arasında kardeşlik ilişkisi olduğuna vurgu yapan Abazovic Türkiye'yi süper güç olarak tanımladı. Başkan Erdoğan'ın Balkanlarda yürüttüğü diplomasiden övgüyle söz etti.