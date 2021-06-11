Erdoğan-Biden görüşmesi! 'Yeni Dönem'de 9 kritik başlık gündeme gelecek

Başkan Erdoğan ve Biden zirvesi öncesi ABD'den yapıcı mesaj gelmişti. Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın 14 Haziran'da yapacağı ikili görüşme öncesi Beyaz Saray Sözcüsü "Diplomasi için bir fırsat" demişti. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı 'yeni dönem' görüşmesinde 9 kritik başlık gündeme gelecek. Yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmede, hangi kritik başlıklar gündemde olacak? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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