31 Ekim 2021, Pazar
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Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20'de saat 12.18'de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi olarak F-35 ve F-16'lar var. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi. Başkan Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi 1 saat 5 dakika sürdü.