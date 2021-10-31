Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20’de saat 12.18’de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü

Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi olarak F-35 ve F-16'lar var. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi. Başkan Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi 1 saat 5 dakika sürdü.