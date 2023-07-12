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Erdoğan – Biden görüşmesi nasıl geçti?

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 16:16
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi bugün sona eriyor. Başkan Erdoğan'ın temaslarıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Erdoğan ve Biden NATO Liderler Zirvesi’nde hangi konuları masaya yatırdı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Sabah Gazetesi Muhabiri Betül Usta, A Haber’de zirve ile ilgili gözlemlediklerini anlattı.
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