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Erdoğan-Biden görüşmesi! Görüşmede neler ele alınacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.06.2021 10:40
NATO Liderler Zirvesi için Brüksel'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin "Kendisi, Obama'nın yardımcısı olduğu dönemde de sık sık görüştüğümüz bir dostumuz. Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak, 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz" dedi. Peki görüşmede neler ele alınacak? Görüşmenin sonuçları neler olabilir? A Haber canlı yayınına katılan Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı önemli değerlendirmelerde bulundu.
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