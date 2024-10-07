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Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı

Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.10.2024 15:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ediyor.
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