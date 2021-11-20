Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yeni anayasa detayı! Çalışmalara hız verilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinden sonra yeni anayasa çalışmalarına hız verilecek. Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son görüşmesinde bu konuda uzlaşmaya varıldı. Başkan Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye "Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da ortağız" açıklaması için teşekkür ettiği öğrenildi.