07 Haziran 2022, Salı
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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Kritik zirve yaklaşık 1 saat sürdü. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.