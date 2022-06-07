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Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2022 15:29
Güncelleme:07.06.2022 15:30
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Kritik zirve yaklaşık 1 saat sürdü. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.
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