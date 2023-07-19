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Ercan Havalimanı yeni terminali yarın açılıyor! KKTC'nin dünyaya açılan yeni penceresi

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Giriş: 19.07.2023 13:12
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni pist ve terminal binasına kavuşan Ercan Havalimanı'nın KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olacağını söyledi.
Ercan Havalimanı yeni terminali yarın açılıyor!
Ercan Havalimanı yeni terminali yarın açılıyor!
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