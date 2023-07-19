19 Temmuz 2023, Çarşamba
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Ercan Havalimanı yeni terminali yarın açılıyor! KKTC'nin dünyaya açılan yeni penceresi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yeni pist ve terminal binasına kavuşan Ercan Havalimanı'nın KKTC'nin dünyaya açılan penceresi olacağını söyledi.