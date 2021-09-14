Enver Altaylı’nın damadının darbe imalı yazışmaları! Mesajlaşmalar dava dosyasına girdi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın FETÖ kapsamında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava devam ediyor. Bu kapsamda Metin Can Yılmaz'ın örgüt mensuplarıyla yaptığı darbe imalı yazışmalar dava dosyana eklendi. Yazışmalarda "Bunların müddeti temmuz ortası, göreceksin" ifadesiyle 15 Temmuz darbe girişimine işaret etmesi dikkat çekti.

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