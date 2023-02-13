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Enkazlardan dere kumu fışkırıyor! Zemin dere yatağı beton dere kumu

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Giriş: 13.02.2023 11:41
Güncelleme:13.02.2023 11:41
Deprem felaketi sonrası, afet bölgesine giden uzmanlar, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Enkazlarda yapılan incelemelerde, birçok binanın inşasında, 'dere kumu ve çakıllar' kullanıldığı ortaya çıktı. İşte ATV Haber muhabiri Altay Aytuğ’un özel haber…
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