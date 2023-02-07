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Enkazlarda zamana karşı yarış! Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da son durum

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 09:37
Son dakika haberi... 7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri bölgede haber nöbetini sürdürüyor. İşte Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da son durum...
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