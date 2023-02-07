Enkazlarda zamana karşı yarış! Gaziantep’te son durum ne? Depremin ardından umutlu bekleyiş

7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin vurduğu illerden biri de Gaziantep. Son durumu bölgeden ATV muhabiri Şükran Uslu aktardı.

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