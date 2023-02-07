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Enkazlarda zamana karşı yarış! Gaziantep’te son durum ne? Depremin ardından umutlu bekleyiş

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 08:57
7,7 ve 7,6’lık depremler sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin vurduğu illerden biri de Gaziantep. Son durumu bölgeden ATV muhabiri Şükran Uslu aktardı.
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