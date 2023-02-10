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Enkazlarda zamana karşı yarış! 102. saatte 67 yaşında kadın hayata tutundu

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 11:19
Gaziantep’in Islahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarında mucizevi bir kurtuluş yaşandı. 67 yaşındaki kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve ambulansa konularak hastaneye gönderildi. O anlara tanık olan A Haber muhabiri Vural Efecik gelişmeleri aktardı. A Haber’e mikrofonlarına konuşan, “Ülke olarak hepimiz hüzünlüyüz. Allah bir daha bugünleri ülkemize yaşatmasın. Biz bu enkazın başında bir an ayrılmadık ve ümitlerimizi yitirmedik.” sözlerine yer verdi.
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