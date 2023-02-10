10 Şubat 2023, Cuma
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Enkazlarda zamana karşı yarış! 102. saatte 67 yaşında kadın hayata tutundu
Gaziantep’in Islahiye ilçesinde arama kurtarma çalışmalarında mucizevi bir kurtuluş yaşandı. 67 yaşındaki kadın enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve ambulansa konularak hastaneye gönderildi. O anlara tanık olan A Haber muhabiri Vural Efecik gelişmeleri aktardı. A Haber’e mikrofonlarına konuşan, “Ülke olarak hepimiz hüzünlüyüz. Allah bir daha bugünleri ülkemize yaşatmasın. Biz bu enkazın başında bir an ayrılmadık ve ümitlerimizi yitirmedik.” sözlerine yer verdi.