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Enkazdan kurtarılanlar umut oldu! İşte o görüntüler...

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Giriş: 11.02.2023 08:51
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan vatandaşlar, umut oldu. Enkazdan saatler sonra çıkarılan insanların o görüntüleri yüreklere bir nebze olsun umut verdi.
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