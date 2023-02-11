Enkazdan kurtarılanlar umut oldu! İşte o görüntüler...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan vatandaşlar, umut oldu. Enkazdan saatler sonra çıkarılan insanların o görüntüleri yüreklere bir nebze olsun umut verdi.

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