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Enkazdan çıkarılan Kur’an A Haber’de

Enkazdan çıkarılan Kur’an A Haber’de

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 14:18
İsrail’in dün gece Beyrut’ta düzenlediği saldırıda 4 bina enkaza dönerken çok sayıda araç zarar gördü. Çalışmalar devam ederken enkazdan çıkarılan bir Kur’an-ı Kerim arabanın üzerine konuldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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Enkazdan çıkarılan Kur’an A Haber’de
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