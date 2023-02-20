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Enkazdaki kediyi kurtarmak isterken depreme yakalandılar

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Giriş: 20.02.2023 22:35
Hatay'da ağır hasarlı bir binada mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışan 2 kişi, 6.4'lük depreme yakalandı. Sarsıntının şiddeti, enkaz halindeki evde sağa sola saçılan eşyaların gürültüsüyle net şekilde hissedildi.
Kediyi kurtarmak isterken depreme yakalandılar
Kediyi kurtarmak isterken depreme yakalandılar
Depremin net görüntüsü araç kamerasında
Depremin net görüntüsü araç kamerasında
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