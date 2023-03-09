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Enkazda kaybolan kitaplar yenileri basılarak telafi ediliyor

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 14:42
Depremzede öğrenciler için yeni ders kitapları ve yardımcı kaynaklar basıldı. Matbaalar depremzede öğrenciler için çalışıyor. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal Ankara'dan detayları aktardı.
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