Enkazda kaybolan kitaplar yenileri basılarak telafi ediliyor

Depremzede öğrenciler için yeni ders kitapları ve yardımcı kaynaklar basıldı. Matbaalar depremzede öğrenciler için çalışıyor. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal Ankara'dan detayları aktardı.

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